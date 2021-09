Deputado quer repatriar crianças brasileiras deportadas dos EUA ao Haiti

O deputado federal Gurgel (PSL-RJ) solicitou, nesta terça, a repatriação de ao menos 30 crianças brasileiras deportadas dos Estados Unidos para o Haiti na última semana. Os pedidos foram feitos ao Itamaraty e ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

De acordo com informações da Organização Internacional para as Migrações da ONU, obtidas pela BBC News Brasil, as crianças — todas com até três anos de idade — estavam acompanhadas dos pais haitianos e saíram do Brasil em direção ao México a fim de cruzar a fronteira com os Estados Unidos.

Nos ofícios encaminhados às autoridades, o parlamentar afirma que a Constituição brasileira assegura a repatriação aos cidadãos que estejam em risco no exterior e sem recursos para chegar ao Brasil. O deputado também solicita que as crianças sejam trazidas acompanhadas dos pais e que o governo brasileiro identifique a quantidade exata de brasileiros deportados dos EUA.

Em meio às crises política, econômica e humanitária no Haiti, cerca de 15 mil haitianos tentaram atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos apenas na última semana, mostram os dados da ONU.

Entre janeiro e agosto deste ano, a Comissão Mexicana de Ajuda a Refugiados já registrou 51 000 pedidos por asilo ou refúgio em território mexicano.