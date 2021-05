Deputado quer que Câmara tenha sessão especial sobre a forme no Brasil

A Câmara dos Deputados deve realizar em breve uma Comissão Geral — tipo de sessão especial em que o plenário da Casa se reúne em torno de matérias relevantes — para debater o aumento da fome no Brasil diante da pandemia da Covid-19.

Apresentado na última sexta-feira pelo deputado Roberto de Lucena em conjunto com o colega Hugo Motta, o requerimento já conta com o apoio de mais de 300 deputados, mais que o mínimo necessário para tramitar, de 171 parlamentares. Agora, só falta definir a data.

No requerimento, o deputado Roberto de Lucena, que é presidente do Grupo Parlamentar Brasil-ONU e da Frente de Direitos Humanos e Justiça Social, pede que sejam convidados como debatedores autoridades dos ministérios da Cidadania; da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e das Relações Exteriores, assim como do Sistema das Nações Unidas no Brasil e suas agências correlatas, entre outros.