Deputado quer proibir visitas íntimas nos presídios do Rio de Janeiro

Proibir visitas íntimas nos presídios do Rio de Janeiro é o objetivo de um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa do estado (Alerj). Autor do PL 3553/2021, o deputado Charlles Batista (Republicanos) propõe que o acesso particular seja exclusivo ao preso declarado, nos termos da lei e por decisão judicial, como réu colaborador ou delator premiado.

O deputado justifica que a visita íntima, de cunho reservado, fora dos pátios destinados para a visitação normal, sem monitoramento dos servidores da unidade prisional, é um dos meios pelos quais o crime organizado repassa mensagens.

Na avaliação do parlamentar, o modelo atual de visitas íntimas penaliza a sociedade, dentro e fora dos presídios.