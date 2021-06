Deputado pede que Justiça vete passeio de moto de Bolsonaro no Ceará

O deputado federal Célio Studart (PV-CE) protocolou nesta quinta, na Justiça Federal do Ceará, uma ação popular para barrar eventual realização de motociatas ou eventos políticos desta natureza no estado, organizados ou com a participação de Jair Bolsonaro, capazes de provocar aglomeração e desrespeito às normas sanitárias de combate à pandemia da Covid-19.

O ato em Fortaleza estaria sendo articulado por apoiadores do presidente da República que, neste mês, em Brasilia, cogitou realizar em breve uma motociata na capital cearense. Na avaliação do parlamentar, recorrer ao Judiciário é medida necessária para garantir a saúde da população local, até porque a taxa de ocupação de UTIs no estado ultrapassa 80%, e eventual piora do cenário de contaminação traria graves consequências.