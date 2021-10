Deputado gaúcho cria entidade sobre ‘liberdade econômica’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

25 out 2021, 16h58

Depois de anunciar que não será mais candidato nas próximas eleições, o deputado Jerônimo Goergen (PP-RS) decidiu aproveitar sua experiência na relatoria de matérias econômicas no Parlamento para lançar o Instituto de Liberdade Econômica (ILE), que terá sede em Brasília.

A iniciativa conta com o apoio de figuras que tiveram papel relevante no debate nacional, como o ex-secretário de Desburocratização do Ministério da Economia Paulo Uebel e o secretário de Advocacia da Concorrência e Competitividade, Geanluca Lorenzon.

“O objetivo do novo instituto é envolver os setores produtivos, educacionais e tecnológicos para seguir avançando em projetos e ações que visem a melhoria do ambiente de negócios no Brasil”, diz Goergen.

Um dos pilares de atuação do ILE será o assessoramento para que estados e municípios criem suas próprias leis estaduais e municipais de Liberdade Econômica.

“O ILE contará com a parceria do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e do Instituto Caldeira de Porto Alegre, que é uma instituição sem fins lucrativos que busca conectar empresas e startups para estimular a inovação. Dessa forma, queremos estimular a educação financeira e o empreendedorismo nos mais diversos segmentos da sociedade”, segue o deputado.