Deputado evangélico: multa contra igrejas foi “perseguição política do PT”

Uma das principais lideranças evangélicas no Congresso, o deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) defende a sanção por Jair Bolsonaro do perdão da dívida de igrejas e templos, que pode chegar a 1 bilhão de reais.

Sóstenes nega até que se trate de perdão de dívidas, mas, sim, de anistia a multas indevidas.

E apontou de quem é a culpa.

“Na sua grande maioria, são multas aplicadas por perseguição política na época do PT” – afirmou o deputado, que esteve ontem com Bolsonaro no Rio.