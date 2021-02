Deputado do PSL faz ‘jogada de marketing’ em carro pago com verba pública

Não tem quem não repare. Quem passa pela área externa do estacionamento da Câmara se depara com o utilitário estilizado do deputado Delegado Waldir (PSL-GO).

Ao redor de toda lataria de seu vistoso veículo destacam-se em cores, letras e números seu nome, o de seu partido e o 17, dessa sua legenda. Nas duas laterais e no fundo. No capô, uma enorme bandeira do Brasil.

Lembra uma campanha eleitoral, ainda que fora de época: PSL, Partido Social Liberal, 17, Delegado Waldir. Está tudo lá na sua Trailblazer.

O carro tem placa de Goiânia, onde foi alugado pelo gabinete do deputado por 9.250 reais por mês. Esse valor é debitado na cota da verba parlamentar da Câmara. Dinheiro público. Há previsão legal para o uso desse recurso.

Mas na lista de despesas que não podem ser pagas pela cota aparece a vedação a “gastos de caráter eleitoral”.

O deputado falou com o Radar e não esconde se tratar de uma “jogada de marketing”, uma “estratégia”, um “ato de criatividade”.

Ele nega se tratar de uma campanha eleitoral antecipada.

“Não é autopromoção ou propaganda eleitoral antecipada. Nem no período eleitoral estamos ainda. Não sou candidato agora. Acontece que tem deputado que espalha outdoor por aí e não é ilegal. Isso também que eu faço não é ilegal. É o meu carro oficial”, afirmou Waldir.

Continua após a publicidade

Ex-líder do PSL, ele diz que a visibilidade de seu “carro oficial” demonstra o contrário do que as pessoas imaginam. É uma medida de transparência, garante.

“É uma forma de não esconder que sou deputado e que ando de cabeça erguida. É mais fácil de me fiscalizarem. Se vou a um motel ou se faço algo errado com o carro, todo mundo vai ver, vai saber. Sou transparente”.

E segue na justificativa:

“Não me escondo. Esse carro é isso mesmo. Um elefante. Um dinossauro. Tanto que você notou. Acho que estou dando um exemplo. Poderia optar por um carro descaracterizado, como muitos fazem por aí. Mas não”.

Há 6 meses ele desfila com esse modelo com toda essa adesivagem nas laterais, mas com a volta das sessões presenciais, o carrão apareceu em Brasília. Ele garante que a alegoria do carro foi paga com dinheiro próprio.

Com a cota da Câmara, o deputado paga também 3 mil reais mensais de combustível e lubrificante.

O Delegado Waldir afirma ser um dos deputados, de toda Câmara, que gasta os menores valores da cota. Não utiliza o limite nem despesas como divulgação do mandato parlamentar, por exemplo.

Abaixo, o recibo do aluguel do carro, pago pela cota parlamentar do deputado.