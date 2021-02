Deputado do PSL chama Moraes de ‘vagabundo’, após prisão de colega

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado Carlos Jordy (PSL-RJ) atacou duramente a decisão de Alexandre de Moraes de ter determinado a prisão de seu colega de partido Daniel Silveira (PSL-RJ).

“Acabei de falar com o deputado Daniel e fiquei sabendo que sua prisão foi ordenada pelo vagabundo do Alexandre de Moraes por ele ter feito uma live criticando o ministro Fachin. Não iremos recuar. Espero que o presidente Arthur Lira haja (sic) com postura contra esses ditadores”, afirmou Jordy em suas redes sociais.