Deputado do PL de Bolsonaro é alvo de ação por rachadinha no DF

A Polícia Civil do DF e o Ministério Público deflagraram nesta terça uma operação na Câmara Legislativa do Distrito Federal para colher evidências contra o deputado Daniel Donizet, do PL de Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro.

O deputado é investigado pela prática de rachadinha no gabinete. Segundo as investigações, os assessores de Donizet assinavam as folhas de ponto na Câmara e não compareciam ao trabalho, mesmo antes da implementação do trabalho remoto na pandemia de Covid-19.