Deputado defende Crivella e diz que prisão foi para atingir Universal

O deputado federal Otoni de Paula (PSC) foi à tribuna da Câmara dos Deputados nesta terça-feira defender Marcelo Crivella (Republicanos) e acusou membros do Tribunal de Justiça do Rio de perseguição religiosa.

Para Otoni, o alvo da operação era a Igreja Universal. Ele citou trecho da decisão da desembargadora Rosa Helena Penna Macedo Guita que sugere que a instituição foi utilizada “na ocultação de renda espúria auferida com o esquema de propinas”.

“Ela acusa a igreja sem nenhuma fundamentação ou prova. Isso é ou não é discriminação religiosa? Que a justiça seja feita o mais rápido possível”, disparou o deputado.

Na decisão que resultou na prisão do prefeito do Rio, a desembargadora Rosa Helena Guita, do TJRJ, menciona ligações envolvendo a Igreja Universal e um suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro. Segundo as investigações do MP, foi identificada uma circulação atípica de quase 6 bilhões de reais na instituição religiosa entre maio de 2018 e abril de 2019.