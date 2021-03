Deputado cobra informações do governo sobre leitos em hospitais militares

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Líder do PDT na Câmara, o deputado Wolney Queiroz (PE) apresentou nesta quinta no Legislativo um requerimento de informação a ser enviado ao Ministério da Defesa para que detalhe o uso dos hospitais militares no país.

Algumas informações solicitadas pelo parlamentar são bem simples, como a quantidade de hospitais, sua localização e o número de leitos convencionais e de UTI em cada unidade. Outras são mais específicas e estão ligadas à pandemia, como são aquelas sobre a média de ocupação de leitos nos hospitais militares nos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano.

Wonely Queiroz também indaga: “quantos leitos, discriminando-se entre leitos de UTI e outros tipos, foram disponibilizados pelos hospitais vinculados às Forças Armadas ou ao Ministério da Defesa ao Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento de pacientes com covid- 19 que não integrem os quadros das Forças Armadas nos meses de janeiro a março de 2021?”

Para o parlamentar, haveria uma subutilização dos espaços – o que o levou a apresentar uma emenda ao PL 1.010/2021, onde sugere a criação do “Programa Pró-Leitos”. Nele, os leitos dos hospitais das Forças Armadas seriam disponibilizados para a população por meio do SUS quando a capacidade hospitalar da região estiver esgotada.