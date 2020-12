Deputado bolsonarista sem máscara em voo para o RJ

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em plena pandemia do novo coronavírus, o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) foi flagrado na manhã desta quinta sem máscara dentro de um avião, contrariando as orientações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde.

O voo era o 1802, da Gol, saindo de Brasília para o Rio de Janeiro. Tudo foi gravado por alguns passageiros, que ficaram perplexos com a atitude. Antes da decolagem, a aeromoça, veja só, ainda o encaminhou para a classe executiva da aeronave.

Procurado pelo Radar, Daniel Silveira confirmou: “Tenho dispensa médica para não usar. A máscara me causa falta de ar e dor de cabeça”, justifica ele. “A máscara não funciona em nada (contra o coronavírus)”, completou.

Sobre a troca de lugar, o deputado disse que costuma sentar-se ao lado da saída de emergência porque tem mais espaço devido a sua altura, de 1,90 de altura.

Neste caso, Silveira afirmou que foi encaminhado para a classe executiva após uma passageira ter reclamado de estar próxima dele.

Não é a primeira vez que o parlamentar ignora o uso da máscara. Ele já foi visto sem o acessório em locais públicos, como um supermercado.