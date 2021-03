Deputado articula projeto com governo para criar o ‘passaporte da vacina’

Ligado ao setor de eventos, o deputado Felipe Carreras (PSB-PE) articula com a equipe de Paulo Guedes na Secretaria de Governo Digital um projeto para criar o “passaporte digital de vacina”.

A carteira, nos mesmos moldes de outros documentos já digitalizados, serviria para liberar a presença dos brasileiros imunizados em festas e locais públicos.

A ideia de Carreras parte da constatação de que o país conviverá com a pandemia por muito tempo e será importante controlar ambientes a partir do avanço da vacinação.

“Teremos que aprender a viver com o vírus no presente e no futuro. Tendo a vacina como condição indispensável, precisamos usar a tecnologia em favor do povo, da proteção dos empregos e das atividades econômicas. Essa carteira de vacina digital será um passaporte para o futuro. Um passaporte para ingressar, sem medo, em qualquer ambiente”, diz o deputado.