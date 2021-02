Deputado ambientalista quer impedir acesso do agro às terras indígenas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional, o deputado Rodrigo Agostinho (PSB-SP) apresentou proposta para sustar os efeitos da instrução normativa assinada por Funai e Ibama e que autoriza de alguma forma a produção agrícola no interior de terras indígenas.

Essa medida viabiliza também o acesso a essas terras por meio de associações com outros produtores não indígenas.

Pela nova regra, só fica proibido o arrendamento puro e simples, ou seja, o aluguel da terra indígena para os produtores de fora.

“Essa instrução é uma grande armadilha do contra os povos indígenas, tendo em vista que ela permite a exploração das suas áreas por parte de pessoas estranhas às terras e aos povos. Isso favorece o alastramento dos interesses escusos do agronegócio no interior das terras indígenas e, consequente mente, o aprisionamento destas a um modelo exploratório insustentável ambiental e socialmente”, disse Agostinho.