Deputada bolsonarista faz dancinha no Salão Verde da Câmara

A deputada Alê Silva é conhecida apoiadora de Jair Bolsonaro na Câmara. Em pleno horário de expediente — inclusive com votações — no Salão Verde do Congresso, sem máscara e com a estátua de Ulysses Guimarães ao fundo, a parlamentar julgou uma boa ideia gravar o vídeo abaixo.

A brincadeira é conhecida nas redes, mas soa algo surreal no ambiente do Legislativo, onde, em teoria, os congressistas trabalham para tirar o país dessa crise econômica e sanitária — justificando o voto recebido do eleitor e o salário de 33.000 reais, entre outras mordomias.

O Brasil chegou nesta terça a 411.588 mortes na pandemia sendo 2.966 mortes nas últimas 24 horas. O vídeo é de dias anteriores, mas começou a circular com força nos grupos de WhatsApp de parlamentares na Câmara nesta terça.

Em tempo, pobre Ulysses.