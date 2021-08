Depois dos tanques, Bolsonaro receberá índios na rampa do Planalto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de servir de camarote para o desfile de tanques de guerra da Marinha, a rampa do Planalto será palco nesta quinta de um evento com 300 indígenas.

Bolsonaro deve receber uma comitiva no Planalto com dez índios de diferentes etnias e depois descer a rampa com o grupo para encontrar o restante dos indígenas.

A conversa vai girar em torno de políticas públicas para desenvolvimento de atividades produtivas em reservas indígenas.