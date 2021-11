Depois de vencer leilões para 16 aeroportos, CCR busca profissionais de TI

Depois de conquistar a administração de 16 aeroportos no país e de duas linhas de trem metropolitano em São Paulo e também após renovar a concessão da rodovia Presidente Dutra, o Grupo CCR foi a campo recrutar mão de obra para tocar a expansão de suas atividades.

Foram abertas a partir de maio deste ano 3.314 vagas na empresa, a maioria para o setor de mobilidade, uma parte para aeroportos e outra, para o administrativo. Mais da metade das vagas– 64% ou 2.126 — já foram preenchidas.

Segundo a empresa, neste momento, a maior parte dos 1.200 postos de trabalho disponíveis é para o setor de tecnologia da informação, onde encontrar profissionais qualificados e retê-los tem sido “um dos maiores desafios” nos processos de seleção. Interessados em disputar as vagas em aberto encontram mais detalhes no campo “trabalhe conosco” no pé do site do grupo CCR.