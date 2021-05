Depois de tentativa de ataque ao STF, hackers miram governo do DF

Na mesma semana em que o STF precisou derrubar seu site para combater tentativas de ataques cibernéticos, o governo do DF foi alvo de e-mails com vírus com o objetivo de roubar senhas e informações de login de servidores.

Funcionários do DF perceberam a tentativa de invasão no sábado. O golpe segue um método conhecido, no qual o usuário é levado a clicar em um link que simula a página do órgão público e pede dados como senha e usuário do servidor.

Não há notícia de que alguém na gestão de Ibaneis Rocha tenha caído na fraude.