Depois de Pacheco, Doria é outro a mirar o MDB de Simone Tebet

Atualizado em 29 out 2021, 15h54 - Publicado em 29 out 2021, 14h30

O Radar já mostrou que a senadora Simone Tebet é o nome dos sonhos do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para compor a chapa que poderá disputar o Planalto em 2022.

Com atuação reconhecida no Senado, onde já presidiu a CCJ e se destacou na CPI da Pandemia, Simone é do MDB e, como vice, traria estrutura e tempo de televisão ao cabeça de chapa.

Como as conversas na chamada “terceira via” avançam em diferentes configurações, quem resolveu entrar em campo para, quem sabe, ter Simone e o MDB na vice é o governador João Doria — que já declarou publicamente que quer uma mulher em sua chapa.

O tucano ainda precisa vencer as prévias do partido contra Eduardo Leite e Arthur Virgílio, mas já conversa há algum tempo com Baleia Rossi, o cacique nacional do MDB, sobre uma potencial aliança em 2022.