Depois de fala golpista, Eduardo Leite defende impeachment de Bolsonaro

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), defendeu nesta terça-feira o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, após falas golpistas do mandatário da república em discursos neste feriado de 7 de Setembro.

Leite disputará as prévias no PSDB para tentar concorrer à presidência na eleição do ano que vem. O partido convocou uma reunião de emergência para discutir se há consenso na sigla sobre o afastamento do presidente.

O político, que declarou voto em Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018, caiu em desgraça com o bolsonarismo em razão de críticas públicas à gestão da pandemia de Covid-19 pelo governo federal.

Nesta terça, Leite defendeu o impeachment de Bolsonaro pela primeira vez. Até então, ele havia feito críticas ao governo, mas não tinha defendido abertamente o processo para cassar o presidente da república.

“A manifestação de Bolsonaro de que vai ‘enquadrar os poderes’ é muito grave e merece avaliação sobre a conduta dele para que eventualmente sejam tomadas providências em relação ao próprio processo de impeachment. O presidente não pode ameaçar uma autoridade de ‘enquadramento’”, disse ele à rádio Band News.

