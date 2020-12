Depois de abocanhar Nike por 1 bi, a investida mais ousada da Centauro

O Grupo SBF anuncia a compra da rede NWB, detentora dos canais Desimpedidos, Acelerados, Fatality e Falcão 12, além de 80 afiliados que juntos somam mais de 81 milhões de seguidores no Instagram e 73 milhões de inscritos no Youtube.

A investida marca a entrada da holding controladora da Centauro no universo do conteúdo e entretenimento, ampliando a relação das empresas com o segmento esportivo, seja promovendo as marcas, seja aumentando a audiência.

O negócio, em torno de 60 milhões de reais, ocorre duas semanas após a conclusão do processo de compra da operação comercial da Nike no país por 1 bilhão de reais.

A NWB acumula hoje mais de 10 bilhões de visualizações em seus canais no Youtube. É uma das maiores audiências do segmento no país – e também uma das mais prolíficas, com a publicação de 150 vídeos inéditos por semana.