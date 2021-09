Depois da guerra em defesa da urna, Barroso é finalista de prêmio

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luís Roberto Barroso, é finalista do Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial, que acontece dia 5 de outubro. O prêmio reconhece líderes com atitudes empreendedoras dentro das instituições. Barroso concorre ao lago do juiz auxiliar da presidência do TRF-5, Marco Bruno Miranda Clementino, e do presidente do TRE-ES, desembargador Samuel Meira Brasil Junior.

Por toda a guerra em defesa da Justiça Eleitoral diante da cruzada do voto impresso bolsonarista, Barroso é favorito. A premiação ocorre durante a 5ª edição do Congresso de Direito, Tecnologia e Inovação para o ecossistema de Justiça (Expojud), e visa incentivar projetos inovadores de tecnologia, gestão e novas metodologias no âmbito do Ecossistema de Justiça, assim como soluções criadas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19.

Poderão votar nos finalistas as pessoas que estiverem inscritas no Congresso. Além da categoria Liderança Exponencial, o Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial reconhece cases de sucesso e profissionais com perfil empreendedor em suas instituições de justiça em outras cinco categorias: Inovação Tecnológica, Inovação na Gestão, Enfrentamento da Crise, Laboratórios de Inovação e Executivo de TI Inovador.