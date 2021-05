Denunciado pela PGR, governador do Amazonas pode ser afastado pelo STJ

Governador do Amazonas, Wilson Lima deve virar réu no STJ nos próximos dias. A denúncia apresentada pela PGR contra Lima está na pauta da Corte para o próximo dia 2 de junho e pode vir acompanhada de uma decisão ainda mais contundente. Além de receber a denúncia contra o governador, ministros avaliam que ele deve ser afastado do cargo.

“Se recebida a denúncia pela Corte, é difícil não afastar o governador do cargo”, diz um ministro do tribunal ao Radar.

Lima é alvo da tropa governista na CPI da Pandemia, que deseja dividir com governadores a responsabilidade pelo caos no combate ao coronavírus no país. Na véspera da abertura da CPI, a PGR denunciou governador do Amazonas e mais 17 por corrupção na compra de respiradores.