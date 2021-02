Denúncia contra Witzel vai ser analisada pelo STJ esta semana

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça começa a julgar o recebimento da denúncia contra Wilson Witzel na sessão do próximo dia 11. Ele é investigado por corrupção e lavagem de dinheiro em um suposto esquema de desvio de recursos da saúde.

O afastamento de 180 dias do governador do Rio, determinado em agosto pelo ministro Benedito Gonçalves a pedido da Procuradoria-Geral da República, vence no próximo dia 28.

Interlocutores do tribunal acreditam que a subprocuradora Lindôra Maria Araújo, responsável pelas investigações, irá pedir a prorrogação do afastamento do ex-juiz.

A análise do inquérito pelo STJ é necessária para destravar o processo de impeachment aberto contra ele pela Assembleia Legislativa, paralisado desde dezembro.

Isso porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, determinou que Witzel só poderia prestar depoimento depois que a delação do ex-secretário de Saúde Edmar Santos se tornasse pública — o que só pode ocorrer após o recebimento, ou não, da denúncia.