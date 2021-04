Demitido da PRF, Eduardo Aggio ganha cargo no Planalto

Um dia depois de ter a demissão do comando da Polícia Rodoviária Federal anunciada, o agora ex-diretor-geral da corporação Eduardo Aggio foi nomeado na noite desta quarta-feira para um cargo no Palácio do Planalto. Ele será subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil, chefiada pelo recém-empossado Luiz Eduardo Ramos.

O ato foi publicado na mesma edição extra do Diário Oficial da União que formalizou a troca no comando da PRF e da Polícia Federal — Paulo Maiurino substituiu Rolando Alexandre de Souza. Aggio entrou no lugar de Marcelo Dias Varella. Dentre as atribuições do órgão na Casa Civil está a a análise do mérito das propostas e dos projetos submetidos ao presidente Jair Bolsonaro, assim como as matérias em tramitação no Congresso.

Antes de ser escolhido para dirigir a Polícia Rodoviária Federal, em maio do ano passado, ele era assessor especial da Secretaria-Geral da Presidência, na gestão do então ministro Jorge Oliveira.