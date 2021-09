DEM e PSL mais próximos do nome do partido após fusão

União Brasil deve ser o nome do partido criado a partir da fusão entre o Democratas e o PSL. A decisão por esta opção, uma das muitas cogitadas pelos dirigentes das duas legendas, foi tomada durante reunião realizada com na tarde desta quarta-feira, em Brasília.

Entre os integrantes das siglas, há quem diga que ainda não houve uma definição final, o que só deve ser feito oficialmente na semana que vem, durante a convenção conjunta das duas legendas marcada para o dia 6 de outubro.

No encontro desta quarta, a cúpula do futuro partido também resolveram adotar o número 44, deixando para trás o 25 do DEM e o 17 do PSL.