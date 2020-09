Deltan volta a ficar na mira do CNMP nesta terça

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com clima amplamente desfavorável no colegiado, Deltan Dallagnol deve ser julgado nesta terça pelo CNMP.

O procedimento movido pelo senador Renan Calheiros foi retirado de pauta no órgão depois de Deltan obter uma decisão do STF que travou o andamento do caso.

Agora, depois de Gilmar Mendes, mudar a decisão do colega, os conselheiros devem finalmente avançar contra o ex-chefe da Lava-Jato.