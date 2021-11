Deltan comunica saída do Ministério Público e indica futuro político

O procurador da República, Deltan Dallagnol, anunciou há pouco nas redes sociais que pediu desligamento do MPF. “Oi, pessoal! Eu estou pedindo o meu desligamento definitivo do Ministério Público e nesse vídeo eu que contar o porquê pra você que tem trilhado comigo uma jornada contra a corrupção nos últimos anos”, diz ele em depoimento postado nesta quinta-feira no Twitter.

O ex-coordenador da Operação Lava-Jato não diz literalmente que irá para a política, mas o destino é dado como certo por pessoas próximas. O tom de Deltan indica um possível interesse em disputar as urnas no ano que vem. O procurador diz que fora do MPF poderá lutar com “mais liberdade” pela pauta do combate à corrupção e afirma que a “transformação só virá pela soma dos nossos esforços”.

“Eu creio que posso fazer mais pelo país fora do Ministério Público, lutando com mais liberdade pelas causas que acredito. Às vezes é preciso dar um passo de fé em direção aos nossos sonhos”, diz Deltan, em vídeo divulgado mais cedo. A demissão foi comunicada nesta quinta e ainda não foi publicada no Diário Oficial da União.