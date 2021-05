Delivery da vacina da gripe alavanca faturamento de laboratório

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A pandemia de Covid-19 fez o Labi Exames mudar a estratégia e antecipar sua entrada no mercado de vacinas. O laboratório iniciou a operação de vacinação em janeiro de 2021 e, desde então, viu a demanda crescer mais de 3.000%.

Esse crescimento expressivo, segundo a rede, se deve ao oferecimento da vacina da gripe no serviço domiciliar do Labi. Desde 22 de março, quando passou a contar com o produto, a busca pelo laboratório alavancou mais de 900%.

Já são mais de 10.000 vacinas aplicadas, na média de 135 reais cada, o que representa um faturamento superior a 1 milhão de reais.