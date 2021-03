Delator da Lava-Jato que admitiu corrupção desde os anos 70 é vacinado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Decano no esquema de corrupção na Petrobras, o ex-deputado Pedro Corrêa, que admitiu em delação ter começado a desviar recursos públicos nas década de 1970, no extinto Inamps, colheu uma importante vitória nos últimos dias em Recife, onde mora e cumpre pena. Aos 73 anos, com a saúde debilitada, tomou a vacina contra o coronavírus na semana passada.