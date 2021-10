Delações de peso contra figuras do Congresso voltam a andar na PGR

Atualizado em 13 out 2021, 14h30 - Publicado em 13 out 2021, 16h30

Em campanha para ser ministro do STF justamente no momento em que lutava para, pelo menos, ser reconduzido ao comando da PGR, Augusto Aras passou um tempo no comando do órgão sem produzir grandes ações de impacto.

Nada de grandes acordos de delação ou de manifestações que provocassem marola nas águas políticas de Brasília. A coisa, no entanto, parece ter mudado.

Segundo fontes do Radar na procuradoria, voltou a avançar na PGR a negociação de delações que miram figurões do Congresso. As eleições prometem…