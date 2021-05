Delação do doleiro Dario Messer faz água no Paraguai

A delação do doleiro Dario Messer, fechada com a Lava-Jato do Rio, não vingou no Paraguai.

Nos próximos dias, procuradores de lá vão interrogar testemunhas aqui no Brasil sobre laços do doleiro com o ex-presidente Horacio Cartes.

Com a rejeição da delação em solo paraguaio, as investigações vão avançar contra Messer e toda a sua fortuna em fazendas e negócios no país vizinho de ficar por lá mesmo, no Paraguai.