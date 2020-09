Delação de ex-braço direito de Witzel deve voltar aos tempos pré-eleição

Aliados de Wilson Witzel dizem que a delação do “amigo” Lucas Tristão — dada como certa — fará estragos ao revelar os termos do “casa- mento” de Witzel e Mario Peixoto.

Preso há um mês por ter sido alvo da operação que resultou no afastamento por 180 dias do governador do Rio, o ex-secretário deve contar como foi articulado o esquema de empresários que se uniram para eleger o ex-juiz nas eleições de 2018. Tudo fartamente documentado.