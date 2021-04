Definição sobre destino de Moro pelo STF fica para a semana que vem

Apesar de confirmar nesta quinta-feira a decisão do ministro Edson Fachin que anulou no mês passado todas as condenações proferidas contra o ex-presidente Lula pela Lava Jato em Curitiba, o plenário do Supremo deixou para a semana que vem a análise sobre a suspeição de Sergio Moro.

A questão envolvendo o ex-juiz da Lava-Jato está em um outro recurso — um agravo — que será apreciado apenas na próxima quinta-feira.

O que estará em discussão é se, com a decisão de Fachin de declarar a 13ª Vara de Curitiba incompetente, o recurso sobre a suspeição de Moro terá perdido o objeto. A Segunda Turma da Corte rejeitou esta hipótese e declarou o ex-juiz suspeito.