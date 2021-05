Defesa veta compra de bebidas com dinheiro público nos quarteis

Desde o início da pandemia, o Radar vem publicando notícias sobre gastos milionários da área militar do governo com a despensa das unidades.

Cerveja, uísque, cortes nobres de carne para churrasco e frutos do mar foram comprados ao longo da pandemia para abastecer confraternizações da turma em plena crise do coronavírus onde o isolamento social deveria ser regra.

Nesta quarta, o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, anunciou na Câmara que orientou as Forças Armadas a evitarem gastos com bebidas alcoólicas. A cervejinha no quartel não foi proibida, explicou o ministro, só que a turma, se quiser beber, terá que fazer como qualquer brasileiro: tirar dinheiro do bolso e comprar.

Pegava muito mal também a turma ficar torrando com bebida e festa enquanto falta dinheiro para projetos da área militar.