Defesa de Sergio Moro diz que decisão de Moraes é ‘adequada’

Defensor do ex-ministro Sergio Moro no inquérito que investiga a interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal, o advogado Rodrigo Sánchez Rios avalia que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu adequadamente ao não liberar o presidente da obrigação de depor no inquérito.

“É sabido que a nenhum investigado ou réu é facultada a opção de decidir como, onde e se quer prestar um depoimento. Isso vale para qualquer cidadão, inclusive para o Presidente da República. A questão foi judicializada por meio de recurso interposto pela própria AGU, estando processualmente adequada a decisão do eminente Relator em determinar que o Plenário do Supremo se manifeste definitivamente sobre o destino e a forma do interrogatório”, diz Sánchez Rios.