Defesa de Moro pede e guerra com Bolsonaro pode ter novo relator no STF

“Partindo da premissa objetiva decorrente da aposentadoria do Exmo. Ministro Celso de Mello, o presente Inquérito Policial não possui Relator originário a partir da data de hoje, razão pela qual, dentro do permissivo regimental e a pedido da parte interessada, neste caso, representada pelo ora peticionário, requer-se a imediata redistribuição do feito nos termos dos dispositivos regimentais acima mencionados”, dizem os advogados na petição apresentada nesta terça-feira.

Na quinta-feira, ao participar de sua última sessão no plenário do STF, o ministro Celso de Mello analisou o pedido da AGU para que Bolsonaro deponha por escrito. Ele manteve a decisão que já havia dado, monocraticamente, em agosto — para que o presidente preste o depoimento presencialmente, por ser um dos investigados da ação.

Segundo a defesa de Moro, a redistribuição do inquérito é necessária “considerando a natureza célere do procedimento inquisitorial bem como o prazo concedido para o seu término”.