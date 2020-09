Defesa de Moro: decisão de Celso ‘garante igualdade de condições’

Rodrigo Sánchez Rios, advogado de Sergio Moro, comemorou a decisão do ministro Celso de Mello que determinou que Jair Bolsonaro preste seu depoimento na investigação sobre suposta interferência na PF presencialmente.

A defesa do ex-ministro da Justiça diz que a decisão é correta porque “assegura igualdade de condições entre as partes” — já que Moro também foi ouvido presencialmente.

“A decisão do ministro Celso de Mello determinando a oitiva presencial do Presidente da República na condição de investigado no âmbito do Inquérito 4831 assegura igualdade de condições entre as partes, uma vez que o ex-ministro Sergio Moro também foi ouvido presencialmente logo no início da investigação. A isonomia de tratamento é exigência constitucional inarredável”, disse Rios, em nota.

Na decisão que negou o pedido da PGR para que o presidente escolhesse como prestar depoimento, Celso de Mello afirmou que depoimento por escrito só é garantido a chefe de poder que seja testemunha ou vítima em processo, não investigado, como é o caso de Bolsonaro.