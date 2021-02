Decisão sobre ‘rachadinha’ fica para depois do carnaval no STJ

Ficou para a próxima sessão da Quinta Turma do STJ, no dia 23 de fevereiro, a continuidade do julgamento de três recursos do senador Flávio Bolsonaro no caso da “rachadinha”.

O julgamento começou em novembro, mas estava parado após um pedido de vista do ministro João Otávio de Noronha — que apresentou o seu voto nesta terça-feira.

No caso, os advogados de Flávio tentam anular um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre as movimentações financeiras do senador, argumentando tratar-se de uma prova ilícita.

Embora não seja possível ter acesso aos fundamentos, já que o conteúdo do voto não foi lido, o Radar apurou que Noronha atendeu aos principais pedidos feitos pela defesa do senador.

Noronha deu “parcial provimento para conceder a ordem” nos recursos em que a defesa de Flávio questiona o compartilhamento de dados, busca a anulação da quebra de sigilo e que pede que o STJ desfaça todos os atos processuais determinados pelo juiz de primeira instância, Flávio Itabaiana.

Diante da divergência apresentada pelo colega, o relator, Felix Fischer, pediu “vista regimental”, que foi transformada em vista coletiva. Por isso, o julgamento do caso ainda não foi concluído.