Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O líder do Democratas na Câmara, Efraim Filho (PB), sai em defesa do STF e diz que uma decisão do tribunal sobre direito à reeleição tem segurança jurídica.

“É a própria Constituição quem assegura ao STF o papel de guardião do ordenamento jurídico. Uma decisão do tribunal garante segurança jurídica”, disse Efraim ao Radar.