Decisão de Fachin sobre Lula surpreendeu demais ministros do STF

A decisão do ministro Edson Fachin de anular todas as condenações do ex-presidente Lula pela Lava-Jato de Curitiba e mandá-las para a Justiça Federal do Distrito Federal pegou o Supremo Tribunal Federal de surpresa.

Interlocutores da Corte ouvidos pelo Radar afirmam que a medida não era esperada pelos demais ministros. Alguns avaliam que a decisão de Fachin, monocrática, esvazia a discussão sobre a suspeição do ex-juiz Sergio Moro — prevista para ocorrer ainda neste semestre.

No último dia 18, o Radar antecipou que ministros da Corte davam como certa a vitória de Lula contra Moro. Mas não esperavam que viesse de uma vez, pelas mãos de Fachin.

Com a decisão desta segunda, o processo contra o ex-presidente será reiniciado pela Justiça Federal do Distrito Federal, que poderá impor novas condenações ao presidente — mas não se sabe a que passo.