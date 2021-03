Decisão de Fachin não repara danos causados por Moro, diz defesa de Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os advogados de Lula, Cristiano Zanin Martins e Valeska Teixeira Martins, disseram que apesar de confirmar a tese levada por eles a respeito da condução dos processos da Lava-Jato, a decisão do ministro Edson Fachin não repara “os danos irremediáveis causados pelo ex-juiz Sergio Moro e pelos procuradores”.

“A incompetência da Justiça Federal de Curitiba para julgar as indevidas acusações formuladas contra o ex-presidente Lula foi por nós sustentada desde a primeira manifestação escrita que apresentamos nos processos, ainda em 2016”, escreveram, em nota. “A decisão, portanto, está em sintonia com tudo o que sustentamos há mais de 5 anos na condução dos processos”.

Segundo eles, porém, “ela não tem o condão de reparar os danos irremediáveis causados pelo ex-juiz Sergio Moro e pelos procuradores da “lava jato” ao ex-presidente Lula, ao Sistema de Justiça e ao Estado Democrático de Direito”.

“Nessa longa trajetória, a despeito de todas as provas de inocência que apresentamos, o ex-presidente Lula foi preso injustamente, teve os seus direitos políticos indevidamente retirados e seus bens bloqueados. Sempre provamos que todas essas condutas faziam parte de um conluio entre o então juiz Sergio Moro e dos membros da “força tarefa” de Curitiba, como foi reafirmado pelo material que tivemos acesso também com autorização do Supremo Tribunal Federal e que foi por nós levado aos autos da Reclamação nº 43.007/PR”, afirmaram.