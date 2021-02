Decano do STF, Marco Aurélio sofre acidente e precisará de cirurgia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Decano do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Marco Aurélio Mello sofreu um acidente doméstico nesta segunda-feira e terá que passar por uma cirurgia no ombro.

O ministro chegou a participar virtualmente nesta segunda da cerimônia de abertura do ano Judiciário, conduzida pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux.

Marco Aurélio, de 74 anos, será operado em Brasília na próxima quarta-feira. De acordo com boletim médico, a cirurgia não tem relação com a anterior, no joelho, à qual o ministro foi submetido em setembro.