Debate sobre saneamento básico reúne prefeito e superintendente do BNDES

Problema que afeta quase metade da população brasileira, a questão do saneamento básico no país será tema de um debate na próxima terça-feira com a participação do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, do superintendente do BNDES Cleverson Aroeira e do deputado federal Enrico Misasi, coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Saneamento Básico.

O evento será promovido pelo Centro de Liderança Pública, pelo Instituto Trata Brasil e outras entidades. Na ocasião, será lançada uma cartilha organizada pelo CLP para auxiliar gestores públicos a implementar políticas públicas de saneamento básico a partir do novo marco regulatório do setor, aprovado no ano passado. A meta é universalizar o tratamento de água e esgoto até 2033 por meio de investimento privado no setor.

Segundo números do Trata Brasil, foram despejados no Brasil o equivalente a 1,2 milhão de piscinas olímpicas de esgoto na natureza de janeiro até hoje. Quase 100 milhões de brasileiros ainda não possuem acesso ao saneamento básico.