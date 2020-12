De sanfoneiro oficial a ministro do Turismo, quem é Gilson Machado

Sabe-se lá a razão, mas o empresário dono de pousada no Nordeste e sanfoneiro do grupo Brucelose caiu nas graças de Jair Bolsonaro. Desde o início do governo.

Gilson Machado, presidente da Embratur, é o novo ministro do Turismo. Esse sim, foi o cargo que sempre desejou e que chegou a contar a amigos que ocuparia. Vai realizar o desejo agora, mesmo que interinamente.

Em rodas, disse que foi ideia sua acabar com a exigência de visto para norte-americanos no Brasil. É um defensor da liberação de cassinos.

Nas graças do presidente, Machado está entre os principais frequentadores das lives de Bolsonaro, que acontecem às quintas-feiras.

Sempre com sua sanfona, ainda que não esteja entre os mais virtuoses e mesmo não sendo contemplado com uma das vozes das mais bem colocadas e afinadas. Sim, ele canta também.

Continua após a publicidade

E já comprou briga com os netos de Luiz Gonzaga, que vetaram ele de executar canções do avô. Machado, numa dessas lives tocou “Riacho do Navio”, um clássico de Gonzagão em parceria com Zé Dantas.

Durante a campanha eleitoral, o agora ministro esteve muito presente nas “lives eleitorais” de Bolsonaro, que usou estrutura do Alvorada para pedir votos.

Indicou uma dúzia de candidatos a Bolsonaro, que pedia apoio a um cidadão que nunca viu na vida.

Dos 13 candidatos que indicou ao presidente, apenas 3 foram eleitos.

“Esse aqui (candidato) é peixe de quem? Peixe do Gilson? Só podia ser. Ele está indicando todo mundo”, ainda afirmou Bolsonaro numa das lives, em tom de piada.