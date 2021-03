De saída da Saúde, Pazuello busca solução para seus problemas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Demissionário, mas ainda ministro, Eduardo Pazuello tem investido os seus últimos minutos no Ministério da Saúde para pensar em proteção — não a da população brasileira, mas na sua própria.

Enquanto o Brasil vive, de longe, o pior momento da pandemia de covid-19, o general que será substituído pelo médico Marcelo Queiroga gasta sua energia em reuniões com Jair Bolsonaro e assessores palacianos em busca de uma solução para seus problemas.

Alternativas não faltam para ajudar Pazuello, investigado pela Polícia Federal pela condução da pasta durante a crise do oxigênio que atingiu Manaus, ainda em janeiro.

Nos bastidores, discute-se a possibilidade de colocar o general na Secretaria de Assuntos Estratégicos ou até mesmo da criação de um Ministério da Amazônia. Tudo para garantir que o ex-atual-ministro não fique desguarnecido em termos de foro perante a Justiça — motivo pelo qual minguou a primeira saída pensada para Pazuello: Itaipu.

Com dois ministros cuja soma dá zero, resta saber o que acontecerá com o Brasil até quinta-feira, data marcada para a posse de Queiroga.