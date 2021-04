De olho em 2022, Rede filia lideranças indígenas do Xingu

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Rede Sustentabilidade, partido da ex-presidenciável Marina Silva, realiza nesta sexta-feira, no Pará, uma cerimônia de filiação de duas lideranças indígenas do Xingu, Juma Xipaya e Mitã Xipaya. Ameaçada pelas regras eleitorais, a legenda se prepara para tentar ultrapassar a cláusula de barreira no pleito de 2022 — o que admite ser um “desafio grande demais”.

O convite para a filiação dos líderes indígenas —e também da secretária de Cultura do Pará, Ursula Vidal— cita o abril indígena de 2021. O evento será transmitido ao vivo pelo Facebook, a partir das 16h. Atualmente, a Rede tem hoje apenas uma deputada federal, a advogada indígena Joenia Wapichana (RR). No Senado, a sigla conta com Randolfe Rodrigues (AP) e Fabiano Contarato (ES).