De olho em 2022, o PSD abre as portas para Geraldo Alckmin

Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Se Geraldo Alckmin quiser, será o candidato do PSD ao governo de SP. As portas da sigla estão escancaradas para o tucano, que lidera as pesquisas.

Liderenças do PSD em São Paulo dizem que o partido é o mais acolhedor e mais confiável para receber Alckmin nesse momento de definições de alianças para 2022.

Na sigla de Gilberto Kassab, o ainda tucano tem caminho para formar uma chapa com Márcio França e o PSB na vice.