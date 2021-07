De olho em 2022, Castro fará rodada de inaugurações no interior do Rio

O governador do Rio, Cláudio Castro, dará início na semana que vem a uma nova rodada de visitas a cidades do interior do estado.

Castro levará sua equipe de secretários para uma visita a prefeitos e empresários da região Norte do Rio, onde ficam importantes cidades do interior produtoras de petróleo, como Campos dos Goytacazes, Macaé, Quissamã e São João da Barra.

A ideia é anunciar obras e reforçar articulações locais em torno da reeleição de Castro no ano que vem. O político começou a se movimentar dado que alguns potenciais adversários no ano que vem já estão se movimentando e fazendo visitas pelo estado.

Na disputa pelo governo do Rio, os votos da Baixada Fluminense e das maiores cidades do interior são tidos como fundamentais para uma campanha vitoriosa.

Depois de ser oficializado como governador, após a concretização do processo de impeachment de Wilson Witzel, no final de abril, Castro deu início à composição de uma aliança ampla de partidos para dar sustentação ao seu governo.

O cálculo de seu gabinete é que até o momento já são 12 partidos no arco de alianças para 2022. Até o momento, Castro é o candidato da família do presidente Jair Bolsonaro para disputar o governo do Rio no ano que vem.