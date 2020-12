DC Set Group vai investir R$ 500 mi na indústria do entretenimento em 2021

Um dos maiores players do setor de entretenimento no Brasil, a DC Set Group estima investir em 2021 até 500 milhões de reais no mercado brasileiro para garantir a retomada da indústria de eventos no segundo semestre.

Há mais de 40 anos no mercado, a empresa comandada por Dody Sirena e Cicão Chies, famosa por promover grandes turnês internacionais, cuidar de todos os interesses do rei Roberto Carlos e por produzir suas apresentações, lança nova marca e se posiciona como um hub de inovação em entretenimento.

Com iniciativas voltadas à cultura e ao esporte, a DC Set Group tem no portfólio festivais e shows musicais, campeonatos de esportes eletrônicos, exposições, conferências, projetos de conteúdo e a gestão de arenas e espaços públicos, além do gerenciamento de artistas.